Футболисты «Интера» вернулись к тренировкам после летнего отпуска. Миланцы начали предсезонную подготовку в тренировочном центре в Аппьяно-Джентиле – там их встретили поклонники.
Несмотря на отсутствие Кристиана Эриксена, болельщики не забыли и о нем, спев в поддержку датчанина, который восстанавливается после инцидента на Евро.
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- Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ во время первого тайма матча стартового тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Дания – Финляндия. Ему имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.
- По законам Италии спортсмены из контактных видов не могут выступать на профессиональном уровне. При этом в других странах у Эриксена не будет запрета для продолжения карьеры.
Евро-2020
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Евро-2020
Эриксен прислал сообщение партнерам по сборной. Что там было?