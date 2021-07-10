Футболисты «Интера» вернулись к тренировкам после летнего отпуска. Миланцы начали предсезонную подготовку в тренировочном центре в Аппьяно-Джентиле – там их встретили поклонники.

Несмотря на отсутствие Кристиана Эриксена, болельщики не забыли и о нем, спев в поддержку датчанина, который восстанавливается после инцидента на Евро.

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Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ во время первого тайма матча стартового тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Дания – Финляндия. Ему имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

По законам Италии спортсмены из контактных видов не могут выступать на профессиональном уровне. При этом в других странах у Эриксена не будет запрета для продолжения карьеры.

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