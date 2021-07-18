Капитан сборной Албании Эльсеид Хюсай, который вот-вот подпишет контракт с «Лацио», разгневал римских болельщиков, еще не успев перейти в новый клуб.
На встрече с будущими одноклубниками экс-защитник «Эмполи» и «Наполи» спел знаменитую песню итальянского Сопротивления, которое в годы Второй мировой войны боролось с фашистким режимом в Италии: Bella ciao.
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Однако многим болельщикам «Лацио», славящимся ультраправыми взглядами, это пришлось не по душе. Как пишет La Gazzetta dello Sport, под выложенным полузащитником «бьянкочелести» Луисом Ромеро видео появились комментарии следующего содержания:
- «Хоть бы он треснул».
- «Если бы ты спел гимн «Ромы», и то было бы лучше».
- «Лучше будем играть вдесятером».
- «Ты в курсе, что ты не в «Ливорно»?» (болельщики этого клубы известны прокоммунистическими взглядами - Eurosport)
Впрочем, хватало и болельщиков, поддержавших Хюсая, и комментариев с посылом: «Лацио» и фашизм не синонимы».
- 27-летний Хюсай выступает в Италии с 14 лет.
- С «Наполи» Хюсай выиграл Кубок Италии-2019/20. В июле он стал свободным агентом.
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