Капитан сборной Албании Эльсеид Хюсай, который вот-вот подпишет контракт с «Лацио», разгневал римских болельщиков, еще не успев перейти в новый клуб.

На встрече с будущими одноклубниками экс-защитник «Эмполи» и «Наполи» спел знаменитую песню итальянского Сопротивления, которое в годы Второй мировой войны боролось с фашистким режимом в Италии: Bella ciao.

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Однако многим болельщикам «Лацио», славящимся ультраправыми взглядами, это пришлось не по душе. Как пишет La Gazzetta dello Sport, под выложенным полузащитником «бьянкочелести» Луисом Ромеро видео появились комментарии следующего содержания:

«Хоть бы он треснул».

«Если бы ты спел гимн «Ромы», и то было бы лучше».

«Лучше будем играть вдесятером».

«Ты в курсе, что ты не в «Ливорно»?» (болельщики этого клубы известны прокоммунистическими взглядами - Eurosport)

Впрочем, хватало и болельщиков, поддержавших Хюсая, и комментариев с посылом: «Лацио» и фашизм не синонимы».

27-летний Хюсай выступает в Италии с 14 лет.

С «Наполи» Хюсай выиграл Кубок Италии-2019/20. В июле он стал свободным агентом.

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