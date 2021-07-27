Появились новые подробности о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в туринской команде.
По информации журналиста Sky Sports Italy Паоло Агемо, 36-летний португалец останется в клубе на следующий сезон – он сам хотел бы этого. Но руководство не готово предложить Роналду новый контракт, так как его заплата очень высока и достигает 31 миллиона евро в год. Переговоры о продлении соглашения не ведутся.
- Контракт Криштиану истекает 30 июня 2022 года.
- Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». В Турин он переехал летом 2018 года.
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