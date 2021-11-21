Интер
    -
    20:00
    21.11.21
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Интер - Наполи

      Футбол. Следите за матчем Интер – Наполи на Eurosport.ru! 21 ноября 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Интер и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Полина Шерстобитова
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      Всем привет! Здесь мы с вами последим за жарким противостоянием «Интера» и «Наполи». Это 13-й тур чемпионата Италии, посмотрим, чем удивят команды. Скорее бросай все дела и смотри матч вместе с Eurosport.ru!