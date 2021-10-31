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Перед матчем
Рома - Милан
Футбол. Следите за матчем Рома – Милан на Eurosport.ru! 31 октября 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Joao Sacramento или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Милан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Рома и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Милан» лидирует вместе с «Наполи» в Серии А и имеет неплохой отрыв от преследователей. «Россонери» уже разгрызли несколько топов, а за девять туров потеряли очки лишь однажды – сыграли вничью с «Ювентусом». «Рома» же пока нестабильна, как и все последние команды Жозе Моуринью. Римляне не выигрывали два тура подряд. Следи, как «Милан» добивает нервную систему Моура, в этом текстовом лайве!