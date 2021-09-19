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Перед матчем
Ювентус - Милан
Футбол. Следите за матчем Ювентус – Милан на Eurosport.ru! 19 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Милан и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ювентус и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» и «Милан» по-разному стартовали в Серии А: «россонери» выдали максимум за три тура и идут в лидерах вместе с «Ромой» и «Наполи». «Бьянконери» наскребли за это время всего одно очко и зависли над зоной вылета. Следите за игрой «Милана» и «Ювентуса» в этом текстовом лайве!