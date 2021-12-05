Сампдория
    -
    20:00
    05.12.21
    Стадион Луиджи Феррари
    Лацио
      Чемпионат Италии • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Сампдория - Лацио

      Футбол. Следите за матчем Сампдория – Лацио на Eurosport.ru! 5 декабря 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто д'Аверса или Джованни Мартускьелло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сампдория и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сампдория и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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