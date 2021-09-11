Наполи
    -
    19:00
    11.09.21
    Стадион Сан-Паулу
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Наполи - Ювентус

      Футбол. Следите за матчем Наполи – Ювентус на Eurosport.ru! 11 сентября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Наполи и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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