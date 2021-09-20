Удинезе
    -
    21:45
    20.09.21
    Стадион Фриули
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Удинезе - Наполи

      Футбол. Следите за матчем Удинезе – Наполи на Eurosport.ru! 20 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Удинезе и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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