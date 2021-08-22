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Перед матчем
Удинезе - Ювентус
Футбол. Следите за матчем Удинезе – Ювентус на Eurosport.ru! 22 августа 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Лука Готти или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Удинезе и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Этим летом было много классной Италии. И если первое кончается уже через пару дней, то второе – продолжается. «Ювентус» начинает погоню за очередным чемпионством с матча против «Удинезе». Пока боссы «Старой Синьоры» не избавились от Криштиану Роналду, каждый матч для португальца – шанс укрепить свои позиции в клубе. Разогреваем последний кусочек пиццы в микроволновке и смотрим первый тур Серии А вместе с Eurosport!