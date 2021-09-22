Салернитана
    -
    19:30
    22.09.21
    Аречи
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Салернитана - Верона

      Футбол. Следите за матчем Салернитана – Верона на Eurosport.ru! 22 сентября 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабрицио Кастори или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Салернитана и Верона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Салернитана и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет