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Перед матчем
Ювентус - Эмполи
Футбол. Следите за матчем Ювентус – Эмполи на Eurosport.ru! 28 августа 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Alessio Dionisi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ювентус и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! В первом туре «Ювентус» набрал всего лишь одно очко, сыграв вничью с «Удинезе» со счетом 2:2. Давайте вместе посмотрим за матчем второго круга, где «старая синьора» встретится с «Эмполи»? Вдруг Аллегри возьмет первые три очка после возвращения именно в этой игре.