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Перед матчем
Ювентус - Рома
Футбол. Следите за матчем Ювентус – Рома на Eurosport.ru! 17 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Рома и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ювентус и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» оживает после кошмарного старта в Серии А и вышел на серию из трех побед подряд. Правда, «бьянконери» пока не обыгрывали действительно сложного соперника: матч с «Ромой» – как раз такой шанс. Вот только команда Жозе Моуринью вряд ли легко сдастся «Ювентусу». Следите за главным событием Серии А в этом текстовом лайве!