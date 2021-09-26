Лацио
    -
    19:00
    26.09.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Рома
      Чемпионат Италии • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Лацио - Рома

      Футбол. Следите за матчем Лацио – Рома на Eurosport.ru! 26 сентября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Рома и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лацио и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Мало какая из вывесок может быть круче! Не надо лишних слов! Собираемся смотреть на Моура в римском дерби!

      Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию поединка, а вести ее будет Антон Виниченко.