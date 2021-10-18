Юнион Венеция
2-ой тайм
1
-
0
21:45
18.10.21
Пьерлуиджи Пенцо
Фиорентина
    Чемпионат Италии • Тур 8
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Юнион Венеция
    • Фиорентина
    • ДанканПульгар
      82'
    • Соттил
      77'
    • БонавентураМале
      75'
    • Ампаду
      71'
    • Соттил
      69'
    • ВаккаЧрнигой
      65'
    • Чеккарони
      63'
    • Бенасси
      61'
    • КальехонГонсалес
      57'
    • АмрабатТоррейра
      56'
    • ЙонсенОкереке
      50'
    • Перерыв
    • Юнион Венеция
    • Фиорентина
    • ОдриосолаБенасси
      45'
    • 1-ый тайм
    • Юнион Венеция
    • Фиорентина
    • Араму
      36'
    • Одриосола
      28'
    • Амрабат
      24'
    Перед матчем

    Юнион Венеция - Фиорентина

    Футбол. Следите за матчем Юнион Венеция – Фиорентина на Eurosport.ru! 18 октября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Паоло Дзанетти или Винченцо Итальяно? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Юнион Венеция и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Юнион Венеция и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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