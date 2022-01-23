Кальяри
    -
    14:30
    23.01.22
    Унипол Домус
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 23
      КалендарьТаблица
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      Кальяри - Фиорентина

      Футбол. Следите за матчем Кальяри – Фиорентина на Eurosport.ru! 23 января 2022 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вальтер Мадзарри или Винченцо Итальяно? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кальяри и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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