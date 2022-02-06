Ювентус
    -
    22:45
    06.02.22
    Ювентус Арена
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Ювентус - Верона

      Футбол. Следите за матчем Ювентус – Верона на Eurosport.ru! 6 февраля 2022 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Верона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Ювентус и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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