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Перед матчем
Милан - Ювентус
Футбол. Следите за матчем Милан – Ювентус на Eurosport.ru! 23 января 2022 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Милан и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Милан» продолжает гонку за «Интером» в борьбе за чемпионство Серии А. «Ювентус» нехило отстал от миланских команд и сражается только за Лигу чемпионов. Следи за матчем тура чемпионата Италии в этом текстовом лайве!