Интер
    -
    20:00
    20.02.22
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Сассуоло
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Интер - Сассуоло

      Футбол. Следите за матчем Интер – Сассуоло на Eurosport.ru! 20 февраля 2022 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Алессио Диониси? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Сассуоло и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Интер и Сассуоло, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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