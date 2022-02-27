Специя
    -
    20:05
    27.02.22
    Стадион Альберто Пикко
    Рома
      Чемпионат Италии • Тур 27
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      Перед матчем

      Специя - Рома

      Футбол. Следите за матчем Специя – Рома на Eurosport.ru! 27 февраля 2022 года в 20:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тьяго Мотта или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Специя и Рома и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Специя и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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