Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал будущее Криштиану Роналду в туринском клубе.

«Никто из окружения Роналду не говорил нам, что он хочет уйти, я жду его в «Ювентусе». В ожидании, когда он вернется из отпуска 25 июля», – приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в твиттере

Ранее сообщалось, что агент нападающего Жорже Мендеш планирует встретиться с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини, чтобы прояснить ситуацию с будущим игрока.

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Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Португалец выступает за «Юве» с 2018 года. В прошлом сезоне он забил за туринцев 29 мячей в 33 матчах.

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