Начиная с сезона-2022/23 клубы Серии А не смогут использовать зеленые комплекты после изменения правил.
Согласно информации Sport Mediaset, запрет продиктован опасением телекомпаний о том, что зеленая форма слишком похожа на цвет поля, из-за чего на общих планах игроки будут сливаться с фоном. Пока непонятно, как изменение в правилах повлияет на «Сассуоло», исторические основные цвета которого – зеленый и черный.
Запрет коснется не только футболок с шортами, но и гетров – если на джерси, шортах и гетрах используется более трех цветов, один из них должен явно доминировать.
Чемпионат Италии
«Юве» все же заполз в ЛЧ, «Милан» – 2-й
- Серия А объявит о грядущих изменениях на год раньше, чтобы у клубов было время скорректировать проекты по созданию форм.
- В сезоне-2020/21 в Серии А было несколько зеленых комплектов: например, специальная футболка «Аталанты» с рождественской елкой и полностью неоновая зеленая форма «Лацио».
Чемпионат Италии
Отец игрока ворвался на базу «Ромы» и разгромил авто руководства
Чемпионат Италии
Роналду забил 100-й мяч за «Юве». И установил уникальный рекорд