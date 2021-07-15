Начиная с сезона-2022/23 клубы Серии А не смогут использовать зеленые комплекты после изменения правил.

Согласно информации Sport Mediaset , запрет продиктован опасением телекомпаний о том, что зеленая форма слишком похожа на цвет поля, из-за чего на общих планах игроки будут сливаться с фоном. Пока непонятно, как изменение в правилах повлияет на «Сассуоло», исторические основные цвета которого – зеленый и черный.

Запрет коснется не только футболок с шортами, но и гетров – если на джерси, шортах и гетрах используется более трех цветов, один из них должен явно доминировать.

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Серия А объявит о грядущих изменениях на год раньше, чтобы у клубов было время скорректировать проекты по созданию форм.

В сезоне-2020/21 в Серии А было несколько зеленых комплектов: например, специальная футболка «Аталанты» с рождественской елкой и полностью неоновая зеленая форма «Лацио».

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