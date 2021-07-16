Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается полностью доработать свой контракт с клубом, пишет La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, португалец написал в сообщении для клуба: «Ювентус», я приезжаю. И я остаюсь», – посыл Криштиану однозначен.
Сообщается, что Роналду принял окончательное решение относительно своего будущего. Он уведомил руководство «Ювентуса» о желании доработать контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-2020
Ловкий Джиджи, крутой Бускетс. Лучшие пятерки игроков Евро
- Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года.
- В сезоне-2020/21 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.
Чемпионат Италии
Вице-президент «Юве»: «Жду, когда Роналду вернется из отпуска»
Чемпионат Испании
«Идиот, больной человек». Перес оскорблял Роналду в 2012-м