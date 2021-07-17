Футболист сборной России Алексей Миранчук помог «Аталанте» победить в товарищеском матче команду «Альбино Гандино».
Встреча, которая состоялась в пятницу 16 июля на базе «Аталанты» в предместьях Бергамо, закончилась с разгромным счетом 13:0. Миранчук забил мяч на 45-й минуте, а самыми результативными игроками матча стали Эбрима Колли и Роберто Пикколи, каждый из которых отличился четырежды.
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- Миранчук, выступавший за сборную России на чемпионате Европы, вернулся в расположение «Аталанты» 13 июля.
- 12 июля полузащитник привился от коронавируса.
Алексей Миранчук забил финнам на Евро-2020 и стал первым игроком «Аталанты», отличившимся в большом турнире с 1990-го
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