Футболисты «Фиорентины» отправились на поезде из Кампо-ди-Марте в Валь-ди-Фасса на подготовительный сбор.
Российский нападающий Александр Кокорин вошел в состав команды и привлек внимание итальянских журналистов тапочками на ногах вместо кроссовок. «Причудливый», – таким эпитетом описали форварда на Fiorentina News.
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- Дебют Кокорина за «Фиорентину» состоялся 5 февраля и с тех пор он отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время нападающий не отметился результативными действиями.
- В последний раз Александр выходил на поле в матче против «Ромы» 3 марта.
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