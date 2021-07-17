Опубликовано 17/07/2021 в 09:08 GMT

Футболисты «Фиорентины» отправились на поезде из Кампо-ди-Марте в Валь-ди-Фасса на подготовительный сбор.

Российский нападающий Александр Кокорин вошел в состав команды и привлек внимание итальянских журналистов тапочками на ногах вместо кроссовок. «Причудливый», – таким эпитетом описали форварда на Fiorentina News

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Дебют Кокорина за «Фиорентину» состоялся 5 февраля и с тех пор он отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время нападающий не отметился результативными действиями.

В последний раз Александр выходил на поле в матче против «Ромы» 3 марта.

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