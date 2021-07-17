«Ювентус» и Криштиану Роналду планируют обсудить продление контракта в ближайшие недели. Новое соглашение португальца будет рассчитано до 2023 года.
По условиям договора зарплата Роналду серьезно снизится. Вместо 31 млн евро 36-летнему футболисту будут платить 20 млн евро в год, сообщает Николо Скира в твиттере.
- Действующий контракт Криштиану истекает летом 2022 года.
- В прошедшем сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись 29 раз. На чемпионате Европы португалец забил 5 мячей и тоже выиграл бомбардирскую гонку.
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