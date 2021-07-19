Жозе Моуринью удивляет футбольный мир подходами к тренировочному процессу. В «Роме» Жозе работает с игроками, используя дроны.
Daily Mail уверяет: чтобы помочь команде улучшить игру, Особенный снимает тренировки с воздуха. Он делает это с помощью дронов.
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По краям поля тренер установил большие экраны, на которых игроки в режиме реального времени могут видеть самих себя. Жозе считает, что такая технология поможет футболистам лучше понимать свои ошибки. Это позволяет не тратить слишком много времени на разборы матчей – ведь каждую тренировку теперь можно обсуждать до мельчайших деталей.
  • Моуринью подписал контракт с «Ромой» через 15 дней после увольнения из «Тоттенхэма».
  • Первый матч предсезонки Рома выиграла со счетом 10:0.
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