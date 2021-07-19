Российский нападающий Александр Кокорин не успел выйти из отпуска, а уже кладет роскошные голы за «Фиорентину» – пока только на тренировках.
«Скуадра виола» выложила в твиттере видео, на котором Кокорин с убойной позиции расстрелял ворота.
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- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.В официальных матчах Александр отыграл за итальянскую команду 91 минут и не забил ни одного мяча.
- За полгода Кокорина в «Фиорентине» у команды сменилось четыре тренера, при этом Дженнаро Гаттузо возглавил «виолу» по окончании сезона-2020/21, но уже через две недели подал в отставку.
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