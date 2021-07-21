Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере. Капитан сборной Португалии вспомнил, как ему пришлось прощаться с семьей, когда он покинул Мадейру и отправился в Лиссабон, чтобы играть за «Спортинг».

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно. Моя семья осталась на Мадейре», – приводит слова Роналду Besoccer

Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Криштиану – самый популярный человек в инстаграме. Его аккаунт насчитывает около 300 млн подписчиков.

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