Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился ассистом во время матча против команды из восьмого дивизиона Германии «Остермюнхен». Кокорин вышел на поле в перерыве, а его флорентийцы победили со счетом 7:1.
На 65-й минуте встречи Кокорин разрезал всю оборону соперника одной передачей, а Марко Бенасси сделал счет 6:0.
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Эпизод с ассистом Кокорина начинается на 1:52:00
- В официальных матчах российский форвард пока не отличался результативными действиями за «Фиорентину».
- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
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