Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился ассистом во время матча против команды из восьмого дивизиона Германии «Остермюнхен». Кокорин вышел на поле в перерыве, а его флорентийцы победили со счетом 7:1.

На 65-й минуте встречи Кокорин разрезал всю оборону соперника одной передачей, а Марко Бенасси сделал счет 6:0.

Чемпионат Италии Кокорин забил в одно касание на тренировке «Фиорентины» ВЧЕРА В 19:20

Эпизод с ассистом Кокорина начинается на 1:52:00

В официальных матчах российский форвард пока не отличался результативными действиями за «Фиорентину».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Чемпионат России Истеричный Петреску и душевный Кураньи. Истории Рыкова о «Динамо» 08/07/2021 В 09:30