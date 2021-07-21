Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отметился ассистом во время матча против команды из восьмого дивизиона Германии «Остермюнхен». Кокорин вышел на поле в перерыве, а его флорентийцы победили со счетом 7:1.
На 65-й минуте встречи Кокорин разрезал всю оборону соперника одной передачей, а Марко Бенасси сделал счет 6:0.
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Кокорин забил в одно касание на тренировке «Фиорентины»
ВЧЕРА В 19:20
Эпизод с ассистом Кокорина начинается на 1:52:00
  • В официальных матчах российский форвард пока не отличался результативными действиями за «Фиорентину».
  • Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
Александр Кокорин красиво забил в одно касание на тренировке «Фиорентины»
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