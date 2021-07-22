Прощание с Аллегри – самое странное, что происходило в новейшей истории «Ювентуса». Макс безальтернативно доминировал в Серии А и дважды выходил в финал Лиги чемпионов, но туринцы безропотно его отпустили. Считается, что алленаторе сам попросил о расставании, но факт в том, что боссы «Юве» были разочарованы результатом Аллегри в ЛЧ-2018/19. Они рассуждали так: если человек, которому купили великого Роналду, вылетает от скромного «Аякса», его не должно быть в клубе.

Очевидно, в «синьоре» планировали, что при модном Сарри «Юве» будет укатывать абсолютно всех соперников, но Маурицио запутался в собственных схемах и облажался в ЛЧ – клуб рассчитался с курильщиком сразу после вылета от «Лиона». Дальше была попытка найти своего Зидана или Пепа, но Пирло тоже разочаровал: тактические аналитики сначала пытались найти в игре «Юве» хоть какие-то идеи Андреа, но потом отчаялись и признали – это полный рандом. В результате «синьора» фактически спустила в канализацию два сезона, но затем поступила мудро и вернула Аллегри.

Массимилиано Аллегри Фото: Getty Images

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С Максом «Ювентус» моментально катапультировался в главные фавориты Серии А, но есть важный нюанс: этот тренер уверен, что Роналду ограничивает потенциал команды. Да, в декабре 2020-го Аллегри публично заявил, что Криш – самый ментально мощный игрок из тех, с кем он работал, но весной 2021-го в медиа слили гораздо менее дипломатичную реплику. «Избавься от КриРо, он не дает клубу расти», – вот какой совет Макс дал Андреа Аньелли прямо перед уходом.

Самое печальное, что мудрый Аллегри прав. Португалец заслуживает респекта за бешеную заряженность и феноменальную форму в 36 лет, но очевидно, что его плюсы разбиваются о недостатки. Во-первых, у Роналду объективные проблемы с большими матчами – там он чаще всего растворяется. Это касается даже Серии А: там Криштиану радостно наваливает «Кальяри», «Удинезе» и «Кротоне», но молчит в решающих встречах с «Интером» и «Миланом». Следовательно, его бомбардирские рекорды играют только на стату самого Роналду, но не на команду.

Второй минус португальца – феноменальная пассивность в прессинге. За все время в «Ювентусе» и без того мизерный показатель удачных отборов сократился в два раза. Еще печальнее, что нежный Криштиану попадает в хайлайты: матч с «Порту» запомнился не телодвижениями в атаке, а бездарной попыточкой встать в стенку. Третья претензия к Роналду – жадность и эгоизм: у парня явные траблы с реализацией штрафных, об этом знает весь мир, но португалец продолжает хватать мяч и лупить либо в стенку, либо мимо. Аналитик «Рубина» Никита Васюхин назвал это явление «налогом на хорошее настроение КриРо», но Аллегри явно не хочет заниматься подобной благотворительностью. Плохо исполняешь? Отдай другим. Правда, вряд ли Криштиану понравится такой подход.

Криштиану Роналду, Бельгия – Португалия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Есть информация, что Аллегри встречался с Роналду в начале июня. Неизвестно, о чем они говорили, но спустя полтора месяца КриРо уведомил «Юве», что решил остаться. Вероятно, в клубе не очень рады: за год, оставшийся по контракту, «синьора» потратит около 30 млн евро (плюс налоги) на зарплату форварда, который не особо нужен главному тренеру. При этом интерес всех соискателей угас: «МЮ» продлил Кавани (этого хватит), у «Реала» нет денег, остался лишь «ПСЖ» с Мауро Икарди. Но такой расклад унизителен для самого Криша, который явно оценивает себя выше мужа Ванды Нары.

Ситуация зашла в тупик: на рынке нет клуба, который был бы готов выплатить достойную компенсацию за пятикратного обладателя «Золотого мяча». Следовательно, «Юве» придется вспомнить, что в 2018-м этого парня брали строго ради победы в ЛЧ. Остается лишь один вариант: закрыть глаза на недостатки Криштиану, выдавить максимум из его скиллов, а потом красиво отпустить свободным агентом.

Других сценариев просто нет – если Аллегри начнет спорить и ругаться с КриРо, «синьора» завалит очередную кампанию. Поэтому фанаты туринцев будут еще год наблюдать за никчемными штрафными и хет-триками в ворота андердогов. Тем более, есть мизерный шанс, что весной Роналду все же вспомнит мадридские времена и наконец зарешает в ЛЧ и за «Ювентус».

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