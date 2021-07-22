Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен, вероятно, будет вынужден покинуть миланский клуб из-за проблем с сердцем. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро подтвердил циркулировавшую информацию, что датчанину не разрешат играть в Серии А с сердечной патологией.

«Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии. Если футболисту удалят дефибриллятор, следовательно, это будет подтверждением того, что патология устранена, и тогда он может вернуться к матчам за «Интер», – приводит Браконаро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиану имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

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