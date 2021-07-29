Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.
Флорентийцы хотят продать игрока, так как в клубе на него не рассчитывают. «Фиорентина» уже ищет команду для Кокорина – его предложили клубам из России и Турции, сообщает Calciomercato.
- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
- В официальных матчах Александр отыграл за итальянскую команду 91 минуту и не забил ни одного мяча.
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