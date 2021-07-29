Датский нападающий Кристиан Эриксен вскоре вернется в расположение «Интера» и пройдет медобследование, необходимое после коллапса в первом матче Евро-2020.

«Кристиан Эриксен собирается вернуться в миланский «Интер» на следующей неделе, чтобы пройти медицинские обследования, которые определят следующие шаги в его выздоровлении от сердечной недостаточности», – написал в твиттере журналист Боларинва Оладжиде.

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12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Матч Дания – Финляндия из-за инцидента пришлось перенести и доигрывать позднее, он завершился победой финнов со счетом 1:0. Дания сумела выйти из группы и дойти до полуфинала.

Эриксену имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

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