Датский нападающий Кристиан Эриксен вскоре вернется в расположение «Интера» и пройдет медобследование, необходимое после коллапса в первом матче Евро-2020.
«Кристиан Эриксен собирается вернуться в миланский «Интер» на следующей неделе, чтобы пройти медицинские обследования, которые определят следующие шаги в его выздоровлении от сердечной недостаточности», – написал в твиттере журналист Боларинва Оладжиде.
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Эриксена допустят к матчам в Италии только при одном условии
12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.
- Матч Дания – Финляндия из-за инцидента пришлось перенести и доигрывать позднее, он завершился победой финнов со счетом 1:0. Дания сумела выйти из группы и дойти до полуфинала.
- Эриксену имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.
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