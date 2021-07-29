Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится на грани ухода из флорентийского клуба.

Футболиста действительно предлагали в «Сочи», но неизвестно, есть ли интерес со стороны южан. «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду или продать в другой итальянский клуб. В Серии А футболиста предложили «Специи», «Венеции» и «Торино» на условиях аренды с опцией выкупа. При этом большую часть оклада Александру будет платить «Фиорентина». Трансфером занимается окружение сына Марчело Липпи. Тренеру «Фио» Винченцо Итальяно игрок не нужен.

«Скуадре виоле» важно скорее избавиться от Кокорина: в клубе идет борьба между техническим директором Джанкарло Антониони и директорами Даниэле Прадэ и Джо Бароне. В Италии техдир выше спортивного директора и отвечает за трансферы. Антониони будет судиться с клубом за то, что ему не выплатили деньги. Он владеет компроматом на связку Прадэ и Бароне – Кокорина хотят отдать в другой клуб, пока Антониони не выпустил дискредитирующие материалы, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

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Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.

В официальных матчах Александр отыграл за итальянскую команду 91 минуту и не забил ни одного мяча.

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