Глава пресс-службы «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина. Ранее журналист Eurosport Анар Ибрагимов сообщил, что 30-летний россиянин находится на грани ухода из флорентийского клуба.
«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения. На данный момент Александр – игрок «Фиорентины». Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине — он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», – приводит слова Ди Франческо РБК.
- Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
- В официальных матчах Александр отыграл за итальянскую команду 91 минуту и не забил ни одного мяча.
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