Нападающий сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти, возможно, продолжит карьеру в РПЛ. Петербургский «Зенит» готов предложить итальянскому клубу 30 миллионов евро, включая бонусы.
Теперь свое решение должен огласить сам Белотти. Есть сведения, что «Зенит» предлагает ему 4 миллиона евро в год с учетом бонусов, по информации, опубликованной на сайте Джанлуки ди Марцио.
- Контракт Белотти с «Торино» заключен до лета 2022 года.
- В прошлом сезоне Серии А Андреа забил 13 мячей в 35 матчах. В составе сборной Италии этим летом Белотти стал чемпионом Европы.
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