Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об отношении к увлечению футболистами компьютерными играми.
«Fortnite – кошмар. Футболисты не спят всю ночь, играя в это дерьмо, а на следующий день у них матч», – приводит слова Моуринью твиттер-аккаунт «Ромы».
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- Моуринью подписал 3-летний контракт с «Ромой» через 15 дней после увольнения из «Тоттенхэма».
- Первый матч предсезонки Рома выиграла со счетом 10:0.
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