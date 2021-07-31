Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об отношении к увлечению футболистами компьютерными играми.

«Fortnite – кошмар. Футболисты не спят всю ночь, играя в это дерьмо, а на следующий день у них матч», – приводит слова Моуринью твиттер-аккаунт «Ромы».

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Моуринью подписал 3-летний контракт с «Ромой» через 15 дней после увольнения из «Тоттенхэма».

Первый матч предсезонки Рома выиграла со счетом 10:0.

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