Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов подписал контракт с «Ромой». 26-летний узбекский футболист играл за «Дженоа».
Шомуродов подписал с «Ромой» контракт на пять лет – до конца июня 2026 года. В составе римлян Элдор будет выступать под 14-м номером. «Дженоа» сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи игрока, сообщает официальный сайт «Ромы».
- Шомуродов провел в составе «Дженоа» 32 матча, забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.
- За «Ростов» нападающий играл с сезона-2017/18, провел 91 встречу, забил 18 мячей и сделал 12 передач.
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