3 августа датский полузащитник Кристиан Эриксен прибыл в расположение «Интера». Он вернулся в Милан впервые после завоевания скудетто и последовавшего за этим сердечного приступа на Евро-2020.

Эриксен уже встретился с гендиректором «нерадзурри» Беппе Маротта, а в ближайшее время увидится с партнерами по команде. Датчанину предстоит новое обследования, хотя точная дата еще не назначена, пишет La Gazzetta dello Sport

В ближайшие полгода Эриксен точно не вернется на поле. Если к тому моменту ему удалят кардиостимулятор, Кристиан сможет продолжить карьеру в «Интере». В противном случае ему придется покинуть Италию, где запрещено выступать со стимуляторами.

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Эриксен пережил остановку сердца в конце первого тайма матча Дания – Финляндия на старте Евро-2020.

Кристиану имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

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