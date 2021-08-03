3 августа датский полузащитник Кристиан Эриксен прибыл в расположение «Интера». Он вернулся в Милан впервые после завоевания скудетто и последовавшего за этим сердечного приступа на Евро-2020.
Эриксен уже встретился с гендиректором «нерадзурри» Беппе Маротта, а в ближайшее время увидится с партнерами по команде. Датчанину предстоит новое обследования, хотя точная дата еще не назначена, пишет La Gazzetta dello Sport.
В ближайшие полгода Эриксен точно не вернется на поле. Если к тому моменту ему удалят кардиостимулятор, Кристиан сможет продолжить карьеру в «Интере». В противном случае ему придется покинуть Италию, где запрещено выступать со стимуляторами.
Чемпионат Италии
Известны сроки медобследования Эриксена в «Интере»
- Эриксен пережил остановку сердца в конце первого тайма матча Дания – Финляндия на старте Евро-2020.
- Кристиану имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.
Чемпионат Италии
Эриксена допустят к матчам в Италии только при одном условии
Чемпионат Италии
Фанаты «Интера» поддержали Эриксена песнями на тренировке