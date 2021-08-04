Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не возражает против перехода в «Челси», если клубы договорятся между собой о трансфере. Ранее сообщалось, что «синие» предложили 110 млн евро плюс Марко Асенсио, но «Интер» потребовал 130 млн. В Лондоне готовы раскошелиться и на такую сумму.

Бельгийца все устраивает в миланском клубе, но он впечатлен настойчивостью «синих», которые хотят его вернуть. Кроме того, нападающего привлекает возможность работы с тренером Томасом Тухелем, пишет The Telegraph

Лукаку играл за «Челси» в 2011-2014 годах, но провел только 15 матчей и ни разу не забил. В те годы он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его подписывали «Вест Бромвич» и «Эвертон».

В «Интере» за два сезона у Ромелу 95 матчей и 64 забитых мяча.

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