Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен вернулся в расположение миланского клуба впервые после остановки сердца, которую он пережил в матче первом туре чемпионата Европы-2020 Дания – Финляндия.
На встрече с партнерами по команде на тренировочной базе «Интера» датский полузащитник признался, что рассчитывает выйти на поле уже в этом году. «У меня все хорошо. Думаю, начну снова играть в футбол через 4-5 месяцев», – приводит слова Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.
- Эриксен пережил остановку сердца в конце первого тайма матча Дания – Финляндия на старте Евро-2020.
- Кристиану имплантировали электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.
- В Серии А футболистам запрещено играть с электрокардиостимуляторами.
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