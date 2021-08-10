Фанаты «Интера» выразили протест против предполагаемого перехода форварда Ромелу Лукаку в «Челси».
Болельщики из Curva Nord испортили мурал около стадиона «Сан-Сиро», посвященный бельгийцу. Они замазали номер Лукаку и надпись «Дорогой Милан, добро пожаловать».
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Также фанаты развесили баннер с фразой: «Ci avete tutti rotto i coglioni» (Можно перевести как «вы разбили нам яйца» или прочесть как «мы сыты по горло» – Eurosport.ru), – написал в твиттере журналист Сиавуш Фаллахи.
- По сообщениям, «Челси» готов заплатить за переход Лукаку 115 миллионов евро.
- Зарплата Ромелу составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
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