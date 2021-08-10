Выступающий за итальянский «Милан» швед Златан Ибрагимович рискует пропустить начало нового сезона из-за восстановления после травмы левого колена. Он получил повреждение в матче 35-го тура прошлого сезона чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» (3:0).

Ибрагимович и медицинский персонал «Милана» приняли решение не форсировать восстановление, чтобы не получить рецидив. С большой долей вероятности игрок вернется в состав уже в сентябре, после перерыва на игры сборных, пишет La Gazzetta dello Sport

В первом туре сезона-2021/22 «Милан» проведет матч с «Сампдорией».

Ибрагимович представляет «Милан» с 2020 года. В сезоне-2021/22 в чемпионате Италии он забил 17 мячей.

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