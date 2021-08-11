В футболе произошел еще один крышесносный трансфер: «Челси» давно приглядывал за Ромелу Лукаку и уже совершил сделку с «Интером»:

Все решилось за несколько дней;

Главный инсайдер современности Фабрицио Романо написал, что зарплата Лукаку в Лондоне достигнет 12 млн евро в год;

Sky Sports тоже несколько раз сообщал о положительной тональности переговоров. По данным источника, англичане раскошелятся на 120 млн евро;

Николо Скира подтвердил нацеленность «Челси» на трансфер Лукаку;

О договоренности «Интера» и «Челси» написал Давид Орнштейн из The Athletic;

Со всеми авторитетными инсайдерами соглашались локальные источники.

Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

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Общая картина вокруг трансфера такая. Сначала «Интер» был резко против продажи Лукаку: он играет слишком важную роль в его системе (лидер как на поле, так и в раздевалке). Потом, когда поступили первые сочные предложения, боссы пофыркали. Теперь, когда «Челси» вбухал в переход Лукаку целое состояние, миланцы согласились. Но довольны этим не все.

Зачем «Интеру» продавать лидера?

Все последние страшные изменения в жизни действующего чемпиона Италии мы описали здесь:

Если кратко, то у азиатских владельцев «Интера» сейчас большие проблемы на родине. Коронавирус больно ударил по активам, а власти Китая душат указом о прекращении вливания в иностранные спортивные активы.

Параллельно страдает и «Интер»: чистый долг по итогам сезона-2020/21 дорос до 630,1 млн евро. Вместо планомерного развития после чемпионства и выхода на новый (более сильный) уровень миланский клуб получил запуск режима жесточайшей экономии.

Первым, кто с этим не согласился, оказался Конте. Сезон «Интера» закончился 23 мая – 26-го Конте уже топтался на бирже труда. Дальше клуб покинул Ашраф Хакими: в нормальных условиях «Интер» либо сразу отказал бы «ПСЖ», либо заломил цену за 100 млн евро. Но «ПСЖ» получил защитника всего за 60 млн евро. Это было максимальное (и, возможно, единственное реальное) предложение на начало июля.

Ашраф Хакими в «ПСЖ» Фото: Getty Images

Президент «Интера» Стивен Чжан сразу после продажи Хакими пообещал, что это будет единственная звездная потеря этим летом. Но следующим из селебрити «нерадзурри» уехал Лукаку. Зачем клубу продавать: а) своего сильнейшего игрока; б) своего лучшего бомбардира по итогам прошлого сезона; в) второго бомбардира Серии А-2020/21?

Ответ прост – для восстановления финансового состояния. Медиа пишут, что «Интер» за Ромелу получил от 110 до 120 млн евро. Весь вопрос в том, какую часть из этой суммы клуб оставит на покупку сменщиков, а какую – на прочие траты, не касающиеся трансферов.

Во всей ситуации больше всех страдают фанаты «Интера», устроившие массовые протесты. Например, как только начали распространяться слухи о продаже Лукаку, возле клубной штаб-квартиры в Милане появились баннеры: «Чжан, время вышло», «Тренер и игроки, мы поддерживаем вас. Мы ждем от вас единства, усердий и приверженности», «Аузилио и Маротта, мы полностью с вами, все на благо «Интера». Последний говорит о двух противодействующих силах внутри руководства.

Интересы Чжана понятны: он работает в сторону финансового благополучия «Интера» и Suning. Последние события свидетельствуют, что он не против кардинальных перемен в составе, даже если они основаны на дорогостоящих продажах лидеров. Пьеро Аузилио (спортдир) и Беппе Маротта (гендир) категорически против расставания с Лукаку и уже несколько раз объясняли свою позицию Чжану.

Владелец «Интера» Стивен Чжан Фото: Getty Images

Но тот ее не принял. Более того, против ухода Лукаку был и Симоне Индзаги. Corriere della Sera пишет: в личном разговоре с тренером страйкер сказал, что не хочет уходить, но понимает финансовое положение клуба и пользуется шансом перешагнуть на другой уровень.

Теперь фанаты накинулись в соцсетях на владельцев и закрасили граффити с Лукаку в Милане.

Правда ли, что Лукаку хотел остаться в клубе?

25 июля гендиректор «Интера» Беппе Маротта сказал: «Лукаку не продается, это не обсуждается. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги». Сам Лукаку тоже говорил, что никуда не собирается : «Я останусь. Уже общался с тем, кто будет новым тренером (Лукаку сказал это в тот момент, когда «Интер» еще не назначил Индзаги – Eurosport). Я доволен этим разговором. Вместе с этим человеком я принимаю вызов вновь сделать «Интер» чемпионом».

Конспирологических ноток предстоящему уходу Лукаку добавляют слова его агента Федерико Пасторелло. 5 августа он написал в твиттере: «Что бы ни произошло, скоро вы узнаете причины наших действий».

Почему у Лукаку не получилось в «Челси» в первый раз?

10 лет назад «Челси» брал Лукаку на перспективу, но тот так и не закрепился в первом составе. Во-первых, сказалась жесткая конкуренция с Фернандо Торресом и Дидье Дрогба. Во-вторых, у бельгийца случился небольшой конфликт с Моуринью. Лукаку несколько раз говорил, что Жозе намеренно отправлял его в аренду, хотя тот просил шанса проявить себя. Моуринью спустя много лет после непоняток в «Челси» рассказывал такое: «В «Челси» он был еще ребенком. В «Манчестер Юнайтед» он еще развивался. В «Интере» он стал лучшим игроком. У него было все: большая любовь болельщиков, уважение товарищей по команде, прекрасные отношения с тренером».

Ромелу Лукаку и Дидье Дрогба в «Челси», 2012 год Фото: Getty Images

Сейчас стало популярным сравнение Ромелу с Дрогба – кумиром Лукаку. Дидье рассказывал, что постоянно помогал Рому с советом: «Между нами сразу возник щелчок – уникальное взаимопонимание». Во время игры в «Челси» Лукаку сидел в раздевалке рядом с Дрогба, а потом говорил:

«Это мой идол. Я знаю о нем все: все голы, все важнейшие моменты в карьере. Знаю даже его любимые и самые удачные бутсы. Я счастлив, что знаком с ним».

У Дрогба есть колонка для BBC, в которой он написал об общении с Лукаку. Они познакомились, когда бельгиец был еще в «Андерлехте» – их свел Венсан Компани. Потом Дрогба некоторое время играл роль ментора для Лукаку: знакомил его с «Челси», улучшал базовые навыки (вроде приема мяча) и постоянно общался. Дрогба рассказывал:

«В молодости он был очень сырым. Но мощным и крепким – да. Я всегда бросал ему вызов и говорил, что ему нужно стать стройнее и что он будет другим игроком – быстрее, проворнее в движении и поворотах. Он это сделал. Когда я смотрю на игрока, каким он стал, и на того, каким он был семь лет назад, то чувствую разницу. Он сильно прибавил в качестве».

У Лукаку и Дрогба есть много общего.

Первое – оба возвращались в «Челси» из других клубов. Лукаку оформляет камбэк в сильнейшей форме в карьере. Дрогба возвращался в 2014-м после периодов в «Шанхае» и «Галатасарае».

Второе – оба камбэкнулись в «Челси» из-за тренеров. Дрогба сделал это, когда в клубе работал Моуринью. Британская пресса называет Томаса Тухеля одним из ключевых факторов возвращения Лукаку.

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