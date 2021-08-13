«Милан» не теряет надежды на подписание игрока ЦСКА Николы Влашича. Первые переговоры прошли не по сценарию итальянцев, но боссы «россонери» предприняли еще одну попытку переманить 23-летнего хорвата.

Спортивный журналист Даниэле Лонго в твиттере сообщил, что «Милан» продолжает интересоваться игроком московской команды. Итальянский клуб держит связь с агентами Влашича и надеется, что в этот раз ЦСКА отпустит полузащитника. Отмечается, что и эти переговоры протекают не совсем гладко.

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Влашич уже заявлял руководству армейцев о своем желании покинуть команду. «Милан» планировал взять хорвата в аренду за 5 млн. евро, а затем выкупить за 20 миллионов. В ЦСКА отказались и сразу запросили 30 миллионов евро за Влашича.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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