Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился на трансфер в нынешнее окно.
Как сообщает Marca, сам клуб хочет поскорее расставаться из-за нелегких финансовых условий с 36-летним португальцем, который получает 31 миллион евро в год по контракту.
Ранее главным претендентом на Криша считался мадридский «Реал», однако сейчас клуб экономит ресурсы для трансфера Килиана Мбаппе. Теперь претендент №1 – «ПСЖ», желающий объединить Месси и Роналду в одной команде.
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- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- В сезоне-2020/21 Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А.
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