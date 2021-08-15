Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился на трансфер в нынешнее окно.

Как сообщает Marca , сам клуб хочет поскорее расставаться из-за нелегких финансовых условий с 36-летним португальцем, который получает 31 миллион евро в год по контракту.

Ранее главным претендентом на Криша считался мадридский «Реал», однако сейчас клуб экономит ресурсы для трансфера Килиана Мбаппе. Теперь претендент №1 – «ПСЖ», желающий объединить Месси и Роналду в одной команде.

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Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

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