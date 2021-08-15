Ромелу Лукаку, теперь уже игрок лондонского «Челси», обратился к болельщикам «Интера». Игрок выложил трогательное письмо в социальных сетях:

«Дорогие фанаты «Интера», спасибо... Спасибо, что любите меня так, как будто я был одним из вас. Спасибо за то, что заставили меня и мою семью почувствовать себя дома. Спасибо за безоговорочную поддержку и ежедневную любовь. Спасибо, что мотивировали меня еще больше после первого сезона. Когда я приехал в «Интер», я сразу почувствовал, что у меня все получится в этом клубе. Любовь и радушный прием, который я получил в аэропорту Мальпенса, стали началом прекрасной истории. Я решил никогда не разочаровывать вас каждый раз, когда надевал футболку «Интера». Я выкладывался на 100% каждый день на каждой тренировке, но особенно в матчах, чтобы вы были счастливы. Первый сезон закончился тяжело, но вы, ребята, дали мне силы продолжать идти вперед, и мы сделали это как команда, поэтому стали чемпионами.

Надеюсь, вы понимаете мое решение перейти в «Челси». Для меня это шанс всей жизни, и я думаю, что на данный момент в моей карьере это возможность, о которой я всегда мечтал. Одно можно сказать наверняка: я останусь фанатом «Интера» навсегда, потому что без этого клуба я не был бы тем человеком и игроком, которым являюсь сегодня.

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Так что спасибо вам от всего сердца. Я люблю вас. Большое вам спасибо. Вперед «Интер!», –

в Лукаку.

Ранее сообщалось, что фанаты «Интера» раскритиковали Лукаку за переход в «Челси».

Ромелу Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, но провел только 15 матчей и ни разу не забил.

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