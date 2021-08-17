Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оставил комментарий о вероятном возвращении Криштиану Роналду в команду. Ранее в испанских медиа сообщалось, что итальянский специалист просит руководство вернуть Криша.

«Криштиану – это легенда «Реала», я очень люблю его, но я никогда не планировал обратный трансфер. Мы смотрим только вперед», – написал Анчелотти в твиттере.

Чемпионат Испании У «Реала» нет звезд и трансферов. В чем шанс Анчелотти? ВЧЕРА В 11:01

Анчелотти и Роналду уже работали вместе в «Реале». В сезоне-2013/14 они вместе принесли «королевскому клубу» 10-ю Лигу чемпионов.

«Ювентус» все еще рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. По мнению руководства «бьянконери», его уход может положительно повлиять на положение команды, сэкономив значительную сумму для проведения реформ, которые намечает главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в Турин.

Чемпионат Испании Ла Лига выше звезд. Как Испания теряла Месси, Криша и Неймара ВЧЕРА В 09:04