Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи, связывающие его с возвращением в «Реал».

«С учетом всего сказанного и написанного за последнее время я вынужден изложить свою позицию. То, как фривольно мое будущее освещается в медиа – это больше, чем неуважение ко мне, как человеку и футболисту. Это неуважение ко всем клубам, вовлеченным в эти слухи, а также их игрокам и персоналу.

Моя история в «Реале» написана. И записана. Словами и цифрами, трофеями и титулами, рекордами и заголовками. Она в музее «Сантьяго Бернабеу» и в умах каждого болельщика клуба. И помимо всего, чего я достиг, я помню, что у меня были отношения глубокого восхищения и уважения к «сливочным» и эти восхищение и уважения я сохранил до сего дня и буду их лелеять. Я знаю, что настоящие фанаты «Реала» будут и впредь хранить меня в своих сердцах, а они будут в моем.

Чемпионат Италии Анчелотти: «Никогда не планировал обратный трансфер Роналду» 6 ЧАСОВ НАЗАД

При этом появились многочисленные новости и статьи, связывающие меня со множеством клубов из разных лиг, и никто так и не позаботился о том, чтобы выяснить правду.

Я нарушаю молчание, потому что не могу позволить людям играться с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов к любому вызову, который меня ждет. Остальное? Остальное – пустые разговоры».

Помимо возвращения в «Реал», медиа связывали Роналду с «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Испанские и французские медиа утверждали, будто «Ювентус» хочет продать летом Криштиану из-за его слишком высокой зарплаты.

Чемпионат Испании Ла Лига выше звезд. Как Испания теряла Месси, Криша и Неймара ВЧЕРА В 09:04